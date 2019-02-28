دخلت عالم الطيران قبل أن تسافر بالطائرة.. سعوديات يعرضن تجاربهن في مجال الطيران

عرضت سعوديات يعملن في مجال الطيران المدني قصصاً عن تجاربهن الوظيفية، والتحديات التي تواجه المرأة السعودية في وظائف الطيران، وأهمية تواجدها في المناصب القيادية في المؤسسات، مطالبات من شركات الطيران فتح مجال الفرص بشكل أكبر للمرأة لتطوير قطاع الطيران.
وقالت رغدة السليماني المتحدث الرسمي لطيران نسما، إن بدايتها كانت متخصصة في الكتابة الصحفية، وإن تجربتها في عمل الطيران المدني بدأت بكتابة مقال عن مجال الطيران نشرته صحيفة “مكة” في الصفحة الأولى.
وأشارت السليماني، خلال ملتقى “جمعة طيران” إلى أهمية تواجد المرأة في المناصب القيادية في المؤسسات، حيثُ أعلنت خلال الملتقى عن أول مساعد طيار سعودية متدربة في شركة نسما للطيران.
من جانبها بينت نورس الخليفة مدير خدمة العملاء بطيران ناس، أن تجربتها في مجال الطيران بدأت من طريق الصدفة، حيثُ دخلت عالم الطيران قبل أن تسافر بالطائرة.
وحكت الخليفة معاناتها عن أول عمل لها في مجال الطيران كان بنظام “الشفتات”، وعدم الوضوح في توقيت العمل، كما كان أول منصب لها موظفة في مركز الاتصال، ومؤخراً مديرة إدارة خدمة العملاء والجودة، وتقود فريقاً متميزاً من السيدات المبدعات.وفق “أخبار 24”.
ووجهت المضيفة الجوية مشاعل متعب، الدعوة للسعوديات للإقبال على مجال الطيران في ظل الدعم المقدم للمرأة من الحكومة، وأشارت إلى أنها تهدف من عملها في مجال الطيران الوصول إلى أعلى المستويات، في ظل تمكين المرأة، والفرص الواعدة في قطاع الطيران للمرأة السعودية.
وطالبت مشاعل من شركات الطيران فتح مجال الفرص بشكل أكبر للمرأة لتطوير قطاع الطيران، وذلك خلال ملتقى “جمعة طيران”، الذي نظمته طيران ناس بعنوان “المرأة السعودية في الطيران”، في جامعة الأمير سلطان، بحضور المختصين في صناعة الطيران المدني.