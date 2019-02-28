وزير المالية: مشروع “نيوم” سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين.. وملتزمون بدعم الأردن مالياً‎

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين، مشيراً إلى أن المملكة ملتزمة بدعم الأردن مالياً.
جاءت تصريحات الجدعان بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019م، التي وقعت فيها الأردن مذكرتي تفاهم مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتوفير التمويل للموازنة وللمشروعات التي تشكل أولوية تنموية في الأردن.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دعا في يونيو الماضي إلى اجتماع رباعي ضم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
وتم الاتفاق وقتها على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي تتمثل في وديعة وضمانات للبنك الدولي، ودعم لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.