اختتمت اليوم الخميس المرحلة الثانية من المناورات العسكرية بتمرين “درع الجزيرة المشترك 10” بالمنطقة الشرقية بنجاح، بمشاركة قوات عسكرية خليجية برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وقوات خاصة.
ويهدف التمرين الذي شاركت فيه أيضا قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة بقوات حرس الحدود، إلى استمرار الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
كما يسعى التمرين إلى إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي، والقدرة الفائقة على إدارة العمليات، واستخدام أحدث تقنيات التسليح، والنظم العسكرية العالمية للدول الخليجية المشاركة، وتحقيق التعاون المشترك، والتنسيق العسكري المتكامل، لمواجهة التهديدات التي تحيط بالمنطقة وأعضاء مجلس التعاون.
وأوضح المتحدث الرسمي للتمرين العميد الركن عبدالله السبيعي أن المرحلة الثانية من التمرين نفذت بنجاح بمشاركة نخبة من القيادات والضباط، وباستخدام أحدث أنظمة مشبهات القتال للتعامل مع الواقع الافتراضي للعمليات، إضافة إلى تدريب القيادات على إدارة العمليات، والتأكد من جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات.
وأضاف مدير عمليات قوة الواجب المشتركة العميد الركن عبدالعزيز الأشول أن التمرين 10 يتكون من 4 مراحل انتهت منها مرحلتان وستنفذ المرحلة الثالثة السبت المقبل وهي تدريب مشترك ومختلط لكافة القوات في الميدان بالذخيرة الحية، يليها المرحلة الرابعة وهي مرحلة العرض.
#فيديو_الدفاع
اختتام المرحلة الثانية في تمرين #درع_الجزيرة_المشترك_10 بانتهاء فعاليات تمرين مركز القيادة … وانطلاق المرحلة الثالثة للتمرين. pic.twitter.com/kP8tFmA4GP
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.