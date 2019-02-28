النائب العام: المملكة سخّرت الإمكانات والجهود كافة لمكافحة الفساد

أكّد النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الخميس، أن المملكة سخرت الإمكانات والجهود كافة لمكافحة الفساد، متتبعةً بواطن هذه الآفة ومكافحتها وتجفيف منابعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها.
وأشاد المعجب، بالإنجازات التي حققتها دوائر قضايا الفساد، والتي كان لها الأثر الفاعل في حماية النزاهة وتعزيز الثقة وإحكام الشفافية في كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مشيراً إلى الثقة والدعم التي حازت عليهما النيابة العامة من قيادة المملكة.
كما أشار، إلى تتويج ذلك بصدور الأمر الملكي الكريم رقم (24242) وتاريخ 20 / 5 / 1439هـ، القاضي بالموافقة على إنشاء دوائر متخصصة في قضايا الفساد بالنيابة العامة، تتولى التحقيق والادعاء في تلك القضايا وترتبط بالنائب العام مباشرة. وفق “أخبار 24”.