مصادر: إدارة النصر توجه تحذيراً شديداً للاعب أحمد موسى

ذكرت مصادر أن إدارة فريق النصر حذرت اللاعب النيجيري أحمد موسى من الانشغال بالصراعات الإعلامية على مواقع التواصل، وطالبته بالتركيز مع الفريق.
وكان موسى قد قام بالرد على بعض منتقدي مستواه الفني بعد مباراة الفتح أمس الأول الجمعة، وطالبوه بتقديم مستوى يوزاي المبالغ التي كلفت النادي صفقته.
من جهة أخرى، نفى المدرب البرتغالي روي فيتوريا بحسب صحيفة “اليوم” الأنباء التي تحدثت عن ارتباطه بفريق النصر السعودي بعد تلقيه عرضا مغريا ورحيله عن ناديه الحالي بنفكيا الذي يحتل وصافة الدوري البرتغالي. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لفيتوريا عقب مباراة فريقه أمام فريق مونتا ليجري الأربعاء الماضي في كأس البرتغال.
وتتزامن تلك التصريحات مع انتقادات عديدة توجه للإدارة لإصرارها على تولي مدير فني برتغالي للفريق، رغم وجود عروض لمدربين أوربيين وبرازيليين، فضلا عن الإجازات الطويلة التي يتم منحها للاعبين والتي أثرت سلبيا على أداء الفريق.