النفيعي : قدمتُ كل ما أملك لإسعاد جماهير الأهلي

قال رئيس نادي الأهلي (السابق) ماجد النفيعي إنه قدم كل ما يملك وإدارته من أجل الأهلي وإسعاد جماهيره خلال فترة وجوده على كرسي الرئاسة.
وأضاف النفيعي في تصريح إلى “سبق”: اجتهدنا، وحاولنا، ويبقى التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. جئت لكرسي رئاسة “الراقي” بتكليف، وهو بحد ذاته تشريف أكثر منه تكليفًا؛ إذ تخدم بلدك من خلال المجال الرياضي. والحمد لله أنا راضٍ عما قدمت.
وأكد النفيعي أن التجربة كانت جيدة، وأنه قد اجتهد.. مقدمًا الشكر الجزيل لكل من عمل معه فترة رئاسته من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين، ومتمنيًا في الوقت ذاته التوفيق للأهلي، وأن يعود لمنصات التتويج من جديد.
الجدير بالذكر أن النفيعي كان قد قدم استقالته من رئاسة النادي الأهلي مساء أمس السبت، وتم قبولها من قِبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير تركي بن عبدالعزيز الفيصل.
يُذكر أن فريق الأهلي الأول لكرة القدم بات خارج أسوار مربع الكبار؛ إذ يحل في المركز الخامس برصيد 24 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.