النصر يقترب من ضم باهبري والخيبري

علمت «دنيا الرياضة» أن إدارة النصر ستفتح مفاوضاتها مع إدارة الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل شراء المدة المتبقية من عقدي محور الارتكاز عبدالله الخيبري ولاعب الوسط هتان باهبري، اللذين ينتهي عقدهما مع الشباب الصيف المقبل.
وتشير المصادر إلى حرص الإدارة على إبرام عديد من الصفقات مع لاعبين سعوديين بغية دعم خطوط الفريق في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى تعويض اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في الصيف المقبل، ويتقدمهم محوري الارتكاز إبراهيم غالب وعبدالعزيز الجبرين والمهاجم محمد السهلاوي والظهير الأيمن خالد الغامدي.
من جهة أخرى، منح المدرب المؤقت البرتغالي هيلدر كريستفاو اللاعبين إجازة أمس السبت واليوم الأحد، على أن يعاودوا تدريباتهم يوم غد الاثنين استعدادا لمواجهة الجندل يوم الخميس المقبل ضمن مباريات دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.