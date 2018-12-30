الإعلان عن حكام مباراتي أحد والرائد، التعاون والهلال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحد – الرائد
– حكم ساحة : فيكتور كاساي “المجر”.
– مساعد أول : جورج رنج “المجر”.
– مساعد ثاني : فينسيل توث “المجر”.
– حكم رابع : استفان فاد “المجر”
– حكم الفيديو : كيفن بلوم “هولندا”.
التعاون – الهلال
– حكم ساحة : داني ماكيلي “هولندا”.
– مساعد أول : ماريو ديكس “هولندا”.
– مساعد ثاني : خيسيل ستيجسترا “هولندا”.
– حكم رابع : داليبور دجورجيفيتش “صربيا”.
– حكم الفيديو : جوشيم كامفويس “هولندا”. وفق “أخبار 24”.
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