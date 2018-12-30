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اخبار رياضية > الإعلان عن حكام مباراتي أحد والرائد، التعاون والهلال
30/12/2018   6:16 م

الإعلان عن حكام مباراتي أحد والرائد، التعاون والهلال

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحد – الرائد
– حكم ساحة : فيكتور كاساي “المجر”.
– مساعد أول : جورج رنج “المجر”.
– مساعد ثاني : فينسيل توث “المجر”.
– حكم رابع : استفان فاد “المجر”
– حكم الفيديو : كيفن بلوم “هولندا”.
التعاون – الهلال
– حكم ساحة : داني ماكيلي “هولندا”.
– مساعد أول : ماريو ديكس “هولندا”.
– مساعد ثاني : خيسيل ستيجسترا “هولندا”.
– حكم رابع : داليبور دجورجيفيتش “صربيا”.
– حكم الفيديو : جوشيم كامفويس “هولندا”. وفق “أخبار 24”.

الإعلان عن حكام مباراتي أحد والرائد، التعاون والهلال

اخبار رياضية
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