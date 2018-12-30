«اتفاقية» تؤجل مواجهة الهلال والسكندري في كأس زايد

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل موعد مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم، ونظيره الاتحاد السكندري، في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، لتقام يوم السبت 16 فبراير المقبل، بدلاً عن الجمعة 8 فبراير موعدها السابق.
وكتب الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي: “بناءً على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، فقد تم تعديل موعد المباراة لتقام يوم السبت 16/ 2 / 2019، وذلك بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم”.وفق “الرياضية”.