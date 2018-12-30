أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مقرها بالرياض، لقاء توديع للأمير سلطان بن سلمان بمناسبة صدور أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.
وألقى الأمير كلمة عبّر فيها عن تقديره وامتنانه لبادرة ومشاعر منسوبي الهيئة، مثنيا على تميزهم، ومؤكداً اعتزازه بأن الهيئة نبعت من أرض الوطن ويُعرف تماماً أهميتها والتزامها بقيم الدولة التي قامت وظلت ثابتة عليها، مُرحبا برئيس الهيئة الجديد أحمد الخطيب.
وأشار إلى أن السياحة تحولت بمساعدة الشركاء وبدعم الدولة إلى صناعة كثيفة لها مدخلات كبيرة وفوائد جمة، حتى إن برنامج التحول الوطني والبرامج الاقتصادية التي سبقته بدأت بالسياحة، لأنها أكثر القطاعات جاهزية ونفعاً للوطن.
وأوضح أنه حان وقت قطاف الثمار، والمستفيد منها المواطن، بعشرات المتاحف والمواقع الأثرية، ومفاهيم السياحة وأنظمتها، منوها بالنقلة الكبيرة للتراث الوطني، سواء بتطور الوعي والمفاهيم أو من خلال المشاريع التي يتسابق فيها المواطنون ورجال الأعمال مع الجهات الحكومية.
وأكد على انتقال التراث من الازدراء إلى الازدهار، ومن الاحتقار إلى الاستثمار، فلا تجد اليوم مواطناً إلا ويمشي معتزاً بهذا التراث، حتى إن هيئات ومؤسسات أخرى تقوم بالاحتفاء بفعالياتها في مواقع تراثية.
وفق “أخبار 24”.