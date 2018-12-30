نُشرت على مدى هذا العام عدة صور وفيديوهات ولقطات عفوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان داخل المملكة وخارجها، مع مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين، حظيت باهتمام وتداول واسعين.
ونستعرض فيما يلي بعضاً منها، خصوصاً ما حظي بشهرة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
خلال الزيارة الرسمية لولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2018، أظهرت صور لقطات عفوية له مع الملياردير مايكل بلومبيرغ مالك الشبكة الشهيرة وعمدة نيويورك الأسبق داخل أحد مقاهي “ستاربكس” رفقة سفير المملكة في واشنطن خالد بن سلمان.
وانتشر في نوفمبر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوّره أحد أفراد الحرس الملكي مع ولي العهد
وأثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان لمدينة نيوم في يوليو 2018، التقى صدفة بعدد من المواطنين المتنزهين والتقطوا معه مقاطع فيديو وصوراً تذكارية
كما جمعت صورة “سيلفي” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري خلال زيارة رسمية للأخير إلى المملكة.
وخلال جولة للأمير محمد بن سلمان في الدرعية وتفقده لمنطقة سباقات “الفورمولا”، ناداه شاب طالباً التقاط صورة معه، فاستجاب ولي العهد لطلبه والتقط معه فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
وفي فعاليات الفورمولا كذلك، صوّر شاب مقطع فيديو مع ولي العهد وجه له فيه أبيات من الشعر، ليرد عليه ولي العهد: “دام فيه شعب مثلكم ما فيه أي مصاعب”.
وجمعت لقطة عفوية ولي العهد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري داخل قصر الإليزيه، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى فرنسا في إبريل 2018.
وخلال حفل افتتاح مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية، قاطع ولي العهد أحد الموظفين أثناء تقديم شروحات عن المشروع ممازحاً وزير الطاقة: “لا تشرح لي. الوزير خالد الفالح ناشب في حلوقنا لين ما طلّع الميزانيات كلها، فكل التفاصيل معروفة”.
وفي قمة العشرين، انتشرت لقطة لولي العهد مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، حيث تصافحا بطريقة مميزة في الوقت الذي كان يبتسمان فيه خلال حديث ودي جمعهما قبيل انعقاد القمة.
وأثناء زيارة ولي العهد لمنزل أحد أعيان مدينة الجوف، حاول أحد الأطفال تقبيل رأسه ويده، ففاجأه الأمير محمد بن سلمان بتقبيل رأسه بكل تواضع.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية لطفل يلتقط “سيلفي” مع ولي العهد الذي كان جالساً وكان الطفل متكئاً على كتفه لالتقاط الصورة. وذلك خلال زيارة ولي العهد لمنطقة حائل
كما أظهر مقطع فيديو استيقاف طفل مع والده لولي العهد أثناء زيارته منزل مواطن في تبوك، حيث طلب منه سيارة مرسيدس ليجيبه ولي العهد: “على خشمي، أبشر”. وفق “أخبار 24”.
وصادف أحد المواطنين أثناء سيره رفقة عائلته على أحد الطرق القريبة من مدينة نيوم ولي العهد يسير في سيارة بجواره، ليبادله الأمير محمد بن سلمان التحية ويسأله “تامر شيء؟ في مقطع حظي بتفاعل كبير.
ووثق مقطع فيديو حواراً عفويا دار بين ولي العهد وأحد الجنود المصابين الذي عبر عن تشرّفه بالسلام على الأمير محمد بن سلمان؛ ليقاطعه ولي العهد: “أنا لي الشرف مع أحد أبطال الوطن.. بطل عظيم، والدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقدمه…”.
وفي إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي مازح ولي العهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قائلاً إنه يتمنى ألا تخرج إشاعات بأنه مختطف، فرد عليه الحريري ضاحكاً: “فيي كامل حريتي”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مساعدة ولي العهد لأحد الحاضرين لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في التقاط “سيلفي”، بعدما عجز عن ذلك، وسط تجمع كبير من الحاضرين المحتشدين لالتقاط الصور مع ولي العهد.
ومن أشهر اللقطات العفوية لولي العهد في 2018، مصادفته لعدد من المواطنين المتنزهين في مدينة نيوم، واستجابته لطلبهم في تذوق وجبة كانوا أعدوها للغداء.
ومن أشهر اللقطات العفوية لولي العهد في 2018، مصادفته لعدد من المواطنين المتنزهين في مدينة نيوم، واستجابته لطلبهم في تذوق وجبة كانوا أعدوها للغداء.
وفي “قمة القدس” التي عقدت في مدينة الظهران في إبريل 2018، نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري صورة “سيلفي” جمعته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كما نشر رئيس الوزراء اللبناني في مطلع إبريل صورة “سيلفي” جمعته بملك المملكة المغربية الملك محمد السادس وبولي العهد الأمير محمد بن سلمان داخل أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس.