إطلاق برنامج “سند محمد بن سلمان” لتلمّس احتياجات المجتمع.. والبداية مع “سند الزواج”

وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق برنامج “سند محمد بن سلمان”، بهدف تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، ووضع أطر وقواعد لمبادرات ولي العهد الخيرية، وجمعها في حقل موحد.
وسيطلق البرنامج أول عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة “سند الزواج”، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية لتمكين المواطنين والمواطنات، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار، حيث بدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن البرنامج يرتكز على المبادرات الاجتماعية غير الربحية بالشراكة مع جهات مختلفة، سبق وأطلقها وتبناها الأمير محمد بن سلمان، آخرها دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، تفاصيل أوسع عن المبادرات وأهدافها على الموقع الإلكتروني www.snad.org.sa .