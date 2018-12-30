تمكنت طالبة من إدارة الموهوبات بتعليم مكة المكرمة من اختراع “روبوت” قادر على إصلاح الأعطال التي تتعرض لها الأقمار الصناعية بسهولة وبأقل تكلفة.
وأوضحت الطالبة “غوز مهنا محمد فلمبال” أن الروبوت لديه ذراع آلية تتميز بقدرتها على التمدد والدوران في مختلف الاتجاهات؛ ما يتيح لها إمكانية الوصول للنقطة المحددة وإجراء الإصلاحات اللازمة.
وأبانت غوز خلال مشاركتها في جناح وزارة التعليم بمهرجان الجنادرية، أن الروبوت الخاص بها يتطلب فقط مرافقة شخص واحد له إلى الفضاء ليقوم بوضعه على القمر وتشغيله، حيث يتم التحكم فيه عن بعد، لافتة إلى أنها تنتظر الحصول على شهادة براءة الاختراع لتكشف عن روبوتها.
وفق “أخبار 24”.