سلّمت جمعية بنيان الخيرية بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان العديد من الوحدات السكنية في الرياض للأسر الأشد حاجة، بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والمشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود.
وأكّد الحقيل أهمية تكامل القطاع غير الربحي وكذلك القطاع الخاص مع الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات الحكومية، للوصول إلى النتائج التي تخدم المجتمع بوقت أسرع، منوهًا بالدور الذي تبذله الجمعيات حاليًا – بالشراكة مع الإسكان التنموي – من تسليم المساكن للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن اتفاقيات الشراكة التي يبرمها الإسكان التنموي مع الجمعيات المرخصة والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتلخص في قيام الإسكان التنموي بدعم وتمكين الجمعيات من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة، وتقوم الجمعيات من جانبها بتسليم وإدارة وتشغيل السكن للأسر المستحقة والمدرجة في قوائم وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.
وفق “أخبار 24”.