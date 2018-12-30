هنَّأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، بمرور خمسين عاما على توليه أول منصب حكومي.
وقال الشيخ محمد بن زايد: “يكمل أخي ورفيق دربي ومعلمي محمد بن راشد مع (عام زايد) خمسين عاما في خدمة الوطن منذ توليه أول مسؤولية قائدا لشرطة دبي، تحية شكر وتقدير واعتزاز نوجهها معكم لقائد ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه.. حفظك الله يا بو راشد لتواصل مع أبناء شعبك مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح”.
من جانبه، رد الشيخ محمد بن راشد بقوله “أخي محمد بن زايد… شكرا لكلماتك.. وشكرا لمشاعرك الطيبة.. وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديرا وعرفانا ورفعة وحبا بين الناس.. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض”.
أخي محمد بن زايد … شكرا لكلماتك .. وشكرا لمشاعرك الطيبة .. وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديرا وعرفانا ورفعة وحبا بين الناس .. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض .. https://t.co/5zLs4Jze9J
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
وفق “أخبار 24”.