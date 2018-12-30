تمكن عددٌ من المواطنين من قَتل ذئب بعد مطاردته في نفود حائل، عقب تسلله لإحدى الحظائر وقيامه بقتل 7 من الأغنام.
وأظهر مقطع فيديو متداول 3 سيارات “شاص” تطارد الذئب في منطقة برية بحائل، فيما كان يعدو الذئب بسرعة عالية ويراوغ لتفادي اصطدام السيارات به، قبل أن تبين صورة نُشرت لاحقاً الذئب ميتاً على الأرض وحوله السيارات الثلاث.
وأبان ناشطون أن الحادِثة حصلت قبل 4 أيام، لافتين إلى تكرر ظهور الذئاب بكثرة مؤخراً في حائل، مشيرين إلى تمكن أحد المواطنين من قَتل ذئب كان قد أثار هلع السكان بتجوله في شوارع حي الوسيطاء بحائل في مايو الماضي.
كما أظهر مقطع فيديو آخر اثنين من الذئاب يتجولان في منطقة برية بالقرب من أحد الطرق بمحافظة الغزالة الواقعة جنوب غرب حائل.
وفق “أخبار 24”.