رغم وجود كفاءات لشغلها.. “الشورى” يتعجب من وجود 8 آلاف وظيفة شاغرة بوزارة العدل

أكدت اللجنة القضائية بمجلس الشورى، وجود نحو 8125 وظيفة شاغرة بوزارة العدل، مطالبة بسرعة شغلها.
وأعربت اللجنة في تقرير لها عن دهشتها لوجود 2459 وظيفة شاغرة للقضاة، رغم تخرج أعداد كثيرة فى كليات الشريعة وإمكانية الاختيار منهم وتعيينهم.
وأوضحت وفقا لـ”المدينة”، أن تقرير الوزارة بيّن أن عدد القضاة على رأس العمل 2442 قاضيا و650 ملازمًا قضائيًّا، لافتة إلى أنه لم يتبين لها أي سبب لعدم التعيين رغم النقص الواضح والحاجة إلى تلك الوظائف.
وبين التقرير قلة أعداد الوظائف المشغولة بالنساء والتي لم تتجاوز 300 وظيفة، مطالبة بزيادة حصة المرأة وتخصيص وظائف لهن في المحاكم وكتابات العدل.