بالصور.. لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالسلمية تقيم فعاليات برنامج الأمومة

استمراراً للنهج الذي دأبة عليه لجنة التنمية الإجتماعية الأهليه بالسلمية من المشاركه المُجتمعيه التي دأبت وحرصت عليها قامت اللجنة النسائية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسلميةبالشراكه مع جمعية إنسان لرعاية الأيتام بالخرج ( القسم النسائي ) وضمن فعاليات (شتانا غير) ببرنامج ( الأمومه ) الذي أُقيم يوم الخميس الموافق ٢٠-٤-١٤٤٠ والذي قدمته الأستاذه / عبير محمد القحطاني .
كانت بداية البرنامج بكلمة ترحيبيه قدمتها رئيسة اللجنه النسائيه بالسلميه الأستاذه / سحاب نايف الدوسري ؛ وشكرة الجميع على حرصهم لحظور البرنامج حيث كان حظور الأمهات والأطفال .
ثم تلى ذلك قرأة آيات من القرأن الكريم .
ثم بعد ذلك القت الأستاذة / عبير محمد القحطاني مقدمه لبرنامجها تحت عنوان ( الأمومه ) والذي كان مُتعلقاً بالطرق السليمه والوسائل الصحيحه في تربية الأبناء ؛ واستمتع الحضور بالندوه وماصاحبها من محاور وطرح الكثير من التساؤلات .
حضر البرنامج عدد من عضوات اللجنه النسائيه بالسلميه بالإضافه الى بعض المتطوعات الآتي حرصن على الحضور والمساهمه في نجاح البرنامج الذي شمل أيضاً بعض فقرات الألعاب والمسابقات والسحوبات التي استمتع بها الحضور وتوزيع الجواز في نهاية البرنامج.
وفي نهاية البرنامج حيثُ قامة رئيسة اللجنه النسائيه بالسلميه الأستاذه / سحاب بنت نايف الدوسري ؛ بتقديم شهادة شكر وتقدير للأستاذه / عبير بنت محمد القحطاني ؛ وتقدمت للحظور بالشكر والتقدير على حرصهم وتفاعلهم في الندوه .