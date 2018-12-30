“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً في مصري بخميس مشيط

نفذت وزارة الداخلية بخميس مشيط اليوم الأحد، حكم القتل قصاصاً في مصري قتَل آخر من بني جلدته إثر مضاربة وقعت بينهما.
وأوضح بيان للوزارة أن المدعو/ يوسف محمد يوسف أصمعي أقدم على قَتل/ محمد أبو الفضل محمد سليمان، وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات إثر مضاربة حدثت بينهما مما أدى إلى وفاته.
وأضاف البيان أن سلطات الأمن تمكنت في حينه من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأبان أنه تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية، فصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم.