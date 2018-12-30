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أخبار محلية > 125 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي
30/12/2018   1:51 م

125 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي

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بلغت تحويلات الأجانب العاملين في المملكة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام 2018، أكثر من 125 مليار ريال، بانخفاض 2.5 مليار ريال عن تحويلاتهم في نفس الفترة من العام الماضي (2017)، والتي سجلت 127.6 مليار ريال.

وتراجعت تحويلات الأجانب في نوفمبر الماضي إلى نحو 9.9 مليار ريال، بنسبة 17.6% عن تحويلاتهم في نوفمبر من العام الماضي 2017 والتي بلغت 12 ملياراً.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فإن تحويلات الأجانب في نوفمبر انخفضت بنحو 1.8 مليار ريال عن تحويلات أكتوبر الماضي التي كانت 11.7 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت بيانات “ساما” أن تحويلات السعوديين خلال نوفمبر الماضي بلغت 4.8 مليار ريال، بانخفاض بلغ نحو 129 مليون ريال عن تحويلاتهم في أكتوبر الماضي، وبانخفاض بنحو 3 مليار ريال عن تحويلاتهم في نوفمبر من العام الماضي 2017، والتي بلغت حينها 7.8 مليار ريال.

125 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي

أخبار محلية
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