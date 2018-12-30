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أخبار محلية > مختصون: سببان وراء انخفاض تأشيرات استقدام العمالة المنزلية في 2018
30/12/2018   1:50 م

مختصون: سببان وراء انخفاض تأشيرات استقدام العمالة المنزلية في 2018

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أفاد مختصون في مجال الاستقدام بالمملكة، بانخفاض تأشيرات الاستقدام في جميع المكاتب خلال الربع الثاني من عام 2018، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 3%.

وأرجع المختصون أسباب هذا الانخفاض، إلى اتجاه الأسر إلى تأجير العمالة المنزلية بالساعات وعدم رغبتها في تحمل تكاليف الاستقدام، فضلا عن دخول قرار قيادة المرأة للسيارة حيز التنفيذ وهو ما ساهم بشكل كبير في انخفاض تأشيرات العمالة المنزلية الممنوحة للذكور خلال الربع الثاني بنسبة تصل إلى 20%.

وتوقعوا، وفقا لـ”الرياض”، أن يشهد 2019 انخفاضاً في عدد تأشيرات العمالة المنزلية الذكور بنسبة 25 %؛ بسبب رغبة كثير من النساء بقيادة السيارة، فيما ستزداد مستقبلا عملية استقدام عمالة نسائية، وذلك لكثرة الوظائف المعروضة للمرأة بالمملكة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قالت إن إجمالي عدد التأشيرات الصادرة للعمالة المنزلية خلال الربع الثاني من 2018م، بلغ 180854 تأشيرة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017 والتي بلغت 185499 تأشيرة.

مختصون: سببان وراء انخفاض تأشيرات استقدام العمالة المنزلية في 2018

أخبار محلية
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