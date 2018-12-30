“جسر الملك فهد”: الجسر شهد السبت ثاني أعلى عبور للمسافرين منذ افتتاحه

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الجسر شهد يوم أمس (السبت) 29 ديسمبر 2018 ثاني أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه.
وذكرت المؤسسة أن الجسر شهد أمس عبور 117.79 ألف مسافر مقارنة بالرقم السابق 117.93 ألف وفقا لإحصائيات جوازات الجسر.
يذكر أن جسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين شهد منذ يوم الخميس الماضي، كثافة شديدة في حركة العبور باتجاه مملكة البحرين، ما أدى إلى تكدس السيارات ساعات طويلة. وفق “أخبار 24”.
وقامت دولة البحرين بالسماح للمسافرين السعوديين بالدخول إلى أراضيها يومي الجمعة والسبت من دون إجراءات الدخول المعتادة.