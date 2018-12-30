أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق استقالة الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل من رئاسة مجلس إدارة الشركة وعضوية المجلس، وذلك بسبب المهام الموكولة إليه، ومنها تعيينه مؤخراً رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وقالت الشركة في بيان لها، إن مجلس الإدارة وافق على الاستقالة بتاريخ 29 ديسمبر 2018م وبحيث تكون سارية من تاريخ القرار. وبينت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (عضو مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 29 ديسمبر 2018م ولبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 20 مايو 2021م. وذكرت أن المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، يحمل درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رئيس مجلس إدارة شركة حلواني إخوان، وعضو مجلس إدارة لعدة شركات منها مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار. وأضافت أنه شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر، الخميس الماضي، أمراً ملكياً بإنشاء هيئة باسم “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”، وتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارتها.