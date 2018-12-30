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أخبار محلية > ضباب وغبار وأمطار رعدية على عدد من المناطق من بينها الرياض والشرقية والقصيم
30/12/2018   8:36 ص

ضباب وغبار وأمطار رعدية على عدد من المناطق من بينها الرياض والشرقية والقصيم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم (الأحد) على مناطق الرياض والقصيم والقريات وطريف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن مناطق الشرقية والرياض وحائل والقصيم ستشهد خلال النهار رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة الجوف.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية اليوم على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، وأن تكون السماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والشمالية الغربية من المملكة.

ضباب وغبار وأمطار رعدية على عدد من المناطق من بينها الرياض والشرقية والقصيم

أخبار محلية
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