رئيس نادي الوحدة: هذا ما سنفعله مع أسامة هوساوي بعد رغبته في الاعتزال منتصف الموسم

علّق رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي على إصرار اللاعب أسامة هوساوي على الاعتزال في منتصف الموسم، مشدداً على أن إدارة النادي ستطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالة.
وقال خيمي، وفقاً لـ”عكاظ”، إن هوساوي أبلغه قبل فترة بنيته ترك ميدان الرياضة والاعتزال والتفرغ لحياته الخاصة، رغم أن عقده مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مبيناً أن الاحتكام سيكون للوائح؛ كون العقد يحفظ حقوق الطرفين، النادي واللاعب على حد سواء.
وجدد رئيس الوحدة إمكانية تركه رئاسة النادي خلال الأيام القادمة بسبب حالته الصحية، داعياً جماهير النادي إلى تقبل قرار إعفائه من منصبه حال صدوره.
ولفت إلى أن حالته الصحية تحسنت نسبياً بعد العارض الصحي الذي تعرض له عقب مباراة فريقه مع الأهلي، مشيراً إلى أن سعادته الكبيرة على فرحة جماهير الفريق بتحقيق الانتصار جعلته يفقد الوعي.