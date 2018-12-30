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أخبار محلية > “الجوازات” توضح مدى إمكانية استرداد رسوم “تأشيرة الخروج والعودة”.. وغرامة عدم إلغائها
30/12/2018   8:34 ص

“الجوازات” توضح مدى إمكانية استرداد رسوم “تأشيرة الخروج والعودة”.. وغرامة عدم إلغائها

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أكدت المديرية العامة للجوازات أن رسوم استخراج تأشيرة الخروج والعودة لا تسترد بعد تنفيذ الطلب والحصول على الخدمة المطلوبة، لافتة إلى لزوم إلغاء التأشيرة في حالة عدم السفر، وإلا سيترتب على عدم الإلغاء غرامة مالية.

وردت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، على استفسار أحد المتابعين بشأن إمكانية استرداد مبلغ رسوم تأشيرة الخروج والعودة في حال عدم استخدامها، قائلةً: “الرسوم لا تُسترد بعد تنفيذ الطلب والحصول على الخدمة المطلوبة، وفي حال عدم الرغبة في السفر، يلزم إلغاء التأشيرة، حيث سيترتب على عدم الإلغاء غرامة مالية قدرها ألف ريال”.وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” توضح مدى إمكانية استرداد رسوم “تأشيرة الخروج والعودة”.. وغرامة عدم إلغائها

أخبار محلية
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