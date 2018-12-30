تجمع كيا سول بين الخواص الإيجابية للسيارات “الهاتشباك” و”الكروس أوفر” وتضيف إلى ذلك تصميماً شبابياً ومحركاً قوياً، والنتيجة حزمة تضم مقصورة رحبة وسعة شحن جيدة.
في نسخة 2020 التي تأتي ضمن الجيل الثالث من سول شهدت السيارة تعديلات ملحوظة في التصميم، كما تلقت مزيداً من الخصائص التكنولوجية وتجهيزات لمساعدة السائق، وأعادت كيا أيضًا تسمية فئات سول وأضافت إليها المزيد من الخيارات.
تعتمد النسخة الجديدة على منصة (شاسيه) جديدة، وستضم فئاتها نسخة رياضية GT-Line وأخرى مخصصة للمهام الشاقة (X-Line) وثالثة تهتم بجماليات التصميم وهي EX Designer Collection.
وبالمقارنة بشقيقتها السابقة، زادت قاعدة العجلات 1.2 بوصة، وزاد أيضًا طول المركبة 2.2 بوصة في المجمل، وكذلك اتسعت مساحة الشحن مع استخدام كل المقاعد.
تعتمد سول الجديدة على محرك 2 لتر قوة 147 حصاناً الموجود في كيا سيراتو بناقل يدوي ست سرعات أو ناقل متغير CVT، وكذلك محرك 1.6 لتر تربو قوة 201 حصان بمحرك أوتوماتيكي سبع سرعات، وأعادت كيا فئة كهربائية بالكامل بسعة بطارية أكبر من سابقتها.
السيارة مجهزة بنظام معلومات وترفيه UVO وهو الأحدث في كيا، ويعتمد على شاشة 10.25 بوصة، ونظام تشغيل أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.
أيضًا السيارة مجهزة بعوامل أمان متعددة منها مكابح طوارئ أوتوماتيكية، وجهاز للحفاظ على الحارة المرورية، ونظام تحذير للسائق، ولمراقبة المنطقة غير المرئية، وتجهيزات أخرى.