بالفيديو .. الاتفاق يأخذ نصيبه من الاتحاد

أسقط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، اليوم السبت، ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن مباريات الجولة الجولة الـ15، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الاتفاق بهدفه الوحيد في الدقيقة 26، سجله اللاعب محمد الكويكبي، فيما لم يطرأ تغيير على النتيجة في بقية دقائق المباراة، في حين شهدت الدقيقة 90 من عمر المباراة طرد عمر داخل لاعب الاتحاد، بعد أن منحه الصربي ميلوراد مازيك حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية.
النتيجة رفعت رصيد الاتفاق إلى 22 في المركز الثامن، بينما بقي الاتحاد عند نقاطه الست في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”، من جدول ترتيب المنافسة.
وشهدت المباراة اشهار الباطقة الحمراء في وجه لاعب الاتحاد عمر داخل عند الدقيقة “90”.
وفق “الرياضية”.