أول تعليق من أحمد الشمراني على استقالة “ماجد النفيعي” ويوجه رسالة إلى رئيس الأهلي الجديد” عبدالله بترجي”!

وجه الكاتب والإعلامي الرياضي أحمد الشمراني رسالة شكر إلى رئيس الأهلي المستقيل ” ماجد النفيعي”.
وكتب الشمراني عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً ” شكراً لك أيها الخلوق حينما هرب الكل من التكليف أنت الوحيد الذي قبلت بالمهمة بكل شجاعة…… اجتهدت ولكن ليس بكل مجتهد مصيب الله يوفقك ومدرج الاهلي يجمعنا.
ثم بعث رسالة إلى الرئيس الجديد قائلاً ” إلى عبدالله بترجي….. أنت جزء من المرحلة وقبولك ب ( اكمال المهمة) شجاعة تثمن لك ،الدرب طويل والعوائق كثيره لكن أنت لها وعشق الأهلي يجمعنا…..!!. وفق “المرصد”.
شكراً لك ايها الخلوق حينما هرب الكل من التكليف انت الوحيد الذي قبلت بالمهمة بكل شجاعة……
اجتهدت ولكن ليس بكل مجتهد مصيب الله يوفقك ومدرج #الاهلي يجمعنا….#استقالة _ماجد النفيعيpic.twitter.com/2hdGMfImOp
— احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) December 29, 2018
الى عبدالله بترجي…..
انت جزء من المرحلة وقبولك ب ( اكمال المهمة) شجاعة تثمن لك #الدرب طويل والعوائق كثيره لكن انت لها وعشق #الاهلي يجمعنا…..!!#البترجي _ رئيساً للاهلي pic.twitter.com/4HMUa0rWq1
— احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) December 29, 2018