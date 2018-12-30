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اخبار رياضية > حمد الصنيع: جمهور الاتحاد تاج على رأسنا وقريبًا سيكون هناك تغيير
30/12/2018   12:28 ص

حمد الصنيع: جمهور الاتحاد تاج على رأسنا وقريبًا سيكون هناك تغيير

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أكد حمد الصنيع، نائب رئيس نادي الاتحاد، أن الفريق الاتحادي سيعود أقوى مما كان بالعمل المستمر والجاد في فترة الانتقالات الشتوية. ويذكر أن نادي الاتحاد تعرض للخسارة من فريق الاتفاق اليوم بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الصنيع عقب نهاية المباراة قائلًا: الاتحاد سيتغير للأفضل والجميع سيعمل ولن نقصر في حق الاتحاد، ينتظرنا خلال الفترة المقبلة عمل غاية في القوة.

وتابع الصنيع: لا يمكننا أن نطلق أي وعود، وكل ما نريد تحقيقه وفعله هو خدمة نادي الاتحاد بالشكل المثالي، وذلك من أجل إسعاد جماهير الفريق. وأضاف الصنيع: جمهور الاتحاد تاج على رأس من يعمل ويخدم النادي، نحن نفتخر بهم، وكما قلت من قبل الاتحاد لن يُقصر وسيجتهد لتحقيق النتائج الإيجابية في الدور الثاني من أجل البقاء.وفق “المواطن”.

حمد الصنيع: جمهور الاتحاد تاج على رأسنا وقريبًا سيكون هناك تغيير

اخبار رياضية
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