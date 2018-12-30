تعليق مثير من “بتال القوس” على استقالة رئيس الأهلي “ماجد النفيعي”!

علق الكاتب والإعلامي الرياضي بتال القوس على استقالة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ” ماجد النفيعي”.
وكتب القوس عبر حسابه الرسمي على تويتر ” لم يأتها طامعا ولا راغبا.. بل حبا وكرامة للأهلي وغيره.. عمل باجتهاد وجد وحب.. عرفته ذكيا لمّاحا.. وقف أمام الأمواج حاول وحاول.. لكن الأمواج تعرف طريقها من سنين.. لو كانت غير نتيجة المباراة تحدد نجاح أي رئيس من عدمه لكان ماجد انجحهم.. ولكن المدرج يريد الفوز فقط ودائما..حسب “المرصج”.
لم يأتها طامعا ولا راغبا.. بل حبا وكرامة للأهلي وغيره.. عمل باجتهاد وجد وحب.. عرفته ذكيا لمّاحا.. وقف أمام الامواج حاول وحاول.. لكن الامواج تعرف طريقها من سنين.. لو كانت غير نتيجة المباراة تحدد نجاح أي رئيس من عدمه لكان ماجد انجحهم.. ولكن المدرج يريد الفوز فقط ودائما.. pic.twitter.com/VlP1GDiOG0
— بتال القوس (@battalalgoos) December 29, 2018