نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تعليق مثير من “بتال القوس” على استقالة رئيس الأهلي “ماجد النفيعي”!
30/12/2018   12:28 ص

تعليق مثير من “بتال القوس” على استقالة رئيس الأهلي “ماجد النفيعي”!

+ = -
534

علق الكاتب والإعلامي الرياضي بتال القوس على استقالة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ” ماجد النفيعي”.

وكتب القوس عبر حسابه الرسمي على تويتر ” لم يأتها طامعا ولا راغبا.. بل حبا وكرامة للأهلي وغيره.. عمل باجتهاد وجد وحب.. عرفته ذكيا لمّاحا.. وقف أمام الأمواج حاول وحاول.. لكن الأمواج تعرف طريقها من سنين.. لو كانت غير نتيجة المباراة تحدد نجاح أي رئيس من عدمه لكان ماجد انجحهم.. ولكن المدرج يريد الفوز فقط ودائما..حسب “المرصج”.

تعليق مثير من “بتال القوس” على استقالة رئيس الأهلي “ماجد النفيعي”!

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885020053.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.