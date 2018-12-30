قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في أول تصريح له بعد تعيينه في هذا المنصب إن تطوير التعليم في هذه المرحلة يجب أن ينطلق من مكانة المملكة التي تعد إحدى دول مجموعة العشرين.
وأضاف – في مداخلة هاتفية على قناة “العربية” – أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة في تحقيق متطلبات “رؤية المملكة 2030” المتصلة بالتعليم وتطبيقها في ما يتصل بالطالب وتهيئته لسوق العمل من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للتعايش مع القرن الحادي والعشرين.
وأكد أن الوزارة ستنضم لهذه الرؤية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ترى أن التعليم يجب أن يخرّج مواطنين يعملون رواد أعمال يساهمون في الاقتصاد أو مؤهلين بشكل عالي يجعل القطاع الخاص المحلي والعالمي يتهافت لتوظيفهم.
وفيما يتصل ببرنامج الابتعاث، أكد وزير التعليم أن البرنامج تُجرى عليه في الوقت الحالي تعديلات عدة، بحيث يكون مركّزا على التخصصات التي تحتاجها التنمية وسوق العمل السعودي.
وتابع أن البرنامج سيعطي الأفضلية للجامعات الأفضل على مستوى العالم؛ لتخريج طلاب مؤهلين بشكل نوعي ومؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وفق “أخبار 24”.