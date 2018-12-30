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أخبار محلية > بعد مطاردته من “الجنينة” إلى “بيشة” وإصابة رجلي أمن..القبض على شخص سرق سيارة بداخلها طفلة
30/12/2018   12:25 ص

بعد مطاردته من “الجنينة” إلى “بيشة” وإصابة رجلي أمن..القبض على شخص سرق سيارة بداخلها طفلة

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أقدم شخص على سرقة سيارة على طريق الرين – بيشة وبداخلها طفلة، فيما تمكّنت الجهات الأمنية من مطادرة الجاني والقبض عليه، بعد مقاومة رجال الأمن وإصابة اثنين منهم.

وأوضحت مصادر، وفقا لـ “سبق”، أن بلاغا ورد مساء أمس الجمعة إلى الجهات الأمنية في محافظة بيشة يفيد بتعرض مركبة للسرقة على طريق الرين – بيشة، وبها طفلة (8 سنوات)، لافتين إلى أن رجال الامن بمركز شرطة الجنينة شمال بيشة قاموا بوضع كمين على الطريق لاستيقاف الجاني.

وأضافت أن الجاني رفض الاستسلام لرجال الأمن وقام بصدم إحدى الدوريات، ما تسبب في إصابة رجلي أمن بإصابات طفيفة، وعندما لاذ بالفرار إلى بيشة، كانت الدوريات الأمنية بانتظاره، والتي تمكنت من استيقافه، بعد أن تم تضييق الخناق عليه، مؤكدة أن الطفلة لم يصِبها أذى وتم تسليمها لذويها، وهي بحالة صحية جيدة.

بعد مطاردته من “الجنينة” إلى “بيشة” وإصابة رجلي أمن..القبض على شخص سرق سيارة بداخلها طفلة

أخبار محلية
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