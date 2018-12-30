شركة المياه تتفاعل مع مواطن صوّر مقطع فيديو وهو يكسر العداد لارتفاع الفواتير

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع مقطع فيديو متداول لمواطن يكسر عداد الشركة الإلكتروني بسبب ما قال إنها فواتير عالية بلغت أكثر من 2200 ريال خلال شهرين فقط.
ودعت الشركة المواطن للتواصل معها للتحقق من الفاتورة من خلال قنوات الاتصال المتاحة أو عبر زيارة مكتب خدمات العملاء.
وكان المواطن قد قال في المقطع المتداول إن الشركة ركّبت العداد دون أن تستأذن منه أو حتى تضع إشعاراً أو ملصقاً يفيد بتركيبه، مشيراً إلى أنه لا يحتاج لعدادات الشركة، حيث كان يستخدم صهاريج المياه لتعبئة الخزان.
وأضاف المواطن أن الصهريج الواحد كان يكلفه 170 ريالاً فقط، ويكفيه مدة تقارب الشهرين (50 يوماً)، مصوّراً نفسه وهو يكسر عداد الشركة ويؤكد استعداده لدفع قيمة العداد المكسور.وفق “أخبار 24”.