أمطار رعدية على شمال الرياض.. توقعات “الأرصاد” للطقس في المملكة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الموجة الباردة على شمال وشرق ووسط المملكة، والمدينة المنورة، غدًا الأحد، مشيرة إلى أن الضباب سيغطي الصباح الباكر في بعض المناطق.
ولفتت الهيئة في تقريرها إلى وجود حالة من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض وحائل والشرقية والقصيم والجوف.
ورصدت أنه سيكون هناك أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والقصيم وشمال منطقة الرياض، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الأدنى ستلامس الصفر في تبوك. وفق “أخبار 24”.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأحد 2018/12/30 في#المملكة#طقس_السعودية#نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئةpic.twitter.com/0oFLjNLG00
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) December 29, 2018