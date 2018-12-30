تحطّمت طائرة إنقاذ مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، بعد احتكاكها بأسلاك لعبة الانزلاق الهوائي في جبل جيس في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، ما أدى لمصـرع طاقمها، وهم ثلاثة إماراتيين وأجنبي واحد، وهو مسؤول طبي.
وأظهر مقطع فيديو الطائرة بعدما اصطدمت بأحد مسارات الانزلاق الهوائي، ثم ظلّت تدور وتتأرجح حتى سقطت على الجبل ثم اشتعلت بها النيران، في مشهد مروع، تابعه كثير ممن كانوا على قمة جبل “جيس”.
وكشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن عدم وقوع إصابات بين زوار المسار الانزلاقي برأس الخيمة بسبب اصطدام المروحية بالأسلاك الحديدية، مضيفةً أن الحـادث وقع بعد إغلاق المسار بـ50 دقيقة تقريبا.
وأضافت أنه تم إرسال فريق من الموظفين لتفقد الأضرار التي وقعت بالمسار الانزلاقي نتيجة اصطدام الطائرة به، وتحطمها أسفله.
من جهة أخرى، أمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة بفتح تحقيق عاجل في حـادث سقوط المروحية، كما شملت أوامره إجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع الحـادث الأليم.
يُذكر أن جبل “جيس” توجد به أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، حيث يصل ارتفاعه قرابة 1900 متر فوق سطح البحر، وهو مقصد لكثير من الزوار في هذا الوقت من العام.
وفق “أخبار 24”.