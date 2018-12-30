لليوم الثاني على التوالي.. البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم السبت، أن مملكة البحرين سمحت بدخول المواطنين السعوديين أراضيها دون إجراءات دخول.
وأوضحت في بيان لها أنه لليوم الثاني على التوالي، ومع بعد بدء اصطفاف المركبات باتجاه مملكة البحرين، قررت الجوازات البحرينية في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، السماح للمواطنين السعوديين بدخول مملكة البحرين من دون إجراءات دخول.
وأضافت المؤسسة أن القرار الذي تنفذه الجوازات البحرينية ساهم بشكل كبير في أن يكون عبور المركبات سلسا لمواجهة الزحام بمناسبة الإجازة المدرسية لمنتصف العام.وفق “أخبار 24”.