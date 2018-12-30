نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لليوم الثاني على التوالي.. البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات
30/12/2018   12:21 ص

لليوم الثاني على التوالي.. البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات

+ = -
456

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم السبت، أن مملكة البحرين سمحت بدخول المواطنين السعوديين أراضيها دون إجراءات دخول.

وأوضحت في بيان لها أنه لليوم الثاني على التوالي، ومع بعد بدء اصطفاف المركبات باتجاه مملكة البحرين، قررت الجوازات البحرينية في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، السماح للمواطنين السعوديين بدخول مملكة البحرين من دون إجراءات دخول.

وأضافت المؤسسة أن القرار الذي تنفذه الجوازات البحرينية ساهم بشكل كبير في أن يكون عبور المركبات سلسا لمواجهة الزحام بمناسبة الإجازة المدرسية لمنتصف العام.وفق “أخبار 24”.

لليوم الثاني على التوالي.. البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885020028.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.