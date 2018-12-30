قدّمت وزارة الصحة، اليوم السبت، عددا من النصائح لمحبي الرحلات البرية (الكشتة) لتكون نزهتهم صحية، وعلى رأسها تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في الرحلة.
وأضافت أنه يفضَّل اصطحاب أغطية ووشاحات وجوارب للتدفئة، عند قيادة الدراجات النارية بكافة أنواعها، والتأكد من أخذ احتياطات الأمان، خاصة خوذة الرأس، والحذر من النوم عند إشعال الفحم أو الحطب والمكان مغلق.
ودعت إلى ممارسة الأنشطة الحركية، وتجنب استخدام البنزين لإشعال النار، واستخدام ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن، والحرص على نظافة اليدين عند تحضير الطعام، وتجنب المأكولات الدسمة، والحرص على تناول الغذاء الغني بالخضراوات والفواكه .
وفق “أخبار 24”.