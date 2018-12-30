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أخبار محلية > صور جوية توثّق جمال الطبيعة الخلابة بوادي المشقر في المجمعة
30/12/2018   12:20 ص

صور جوية توثّق جمال الطبيعة الخلابة بوادي المشقر في المجمعة

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وثقت صور جوية التقطها المصور ثامر الثميري، جمال الطبيعة الخلابة بوادي المشقر بمحافظة المجمعة؛ ليظهر الوادي وقد اكتسى حلة ربيعية خضراء، وتحيط به أشجار النخيل وسط جريان الوادي الذي يتجاوز طوله 100 كيلومتر.

ووفقا للصور فإن جريان المياه العذبة التي تنساب من سد المجمعة الذي يرتفع 15 مترًا، ويتسع لخمسة ملايين متر مكعب طوال الشهرين الماضيين، شكّل صورا لجمال الطبيعة بسبب التضاريس التي حباها الله لهذه البقعة من الأرض.

وأصبح وادي المشقر مقصدا ومتنزها لأهالي محافظة المجمعة وعشاق الصحراء للاستمتاع بجمال الطبيعة حول الوادي التي يتربع بعاليه روضة “المزيرعة”، وعند نهايته روضة أخرى تسمى “الخفيسة”.

وادي المشقر

وفق “أخبار 24”.

صور جوية توثّق جمال الطبيعة الخلابة بوادي المشقر في المجمعة

أخبار محلية
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