“الفيصل” يوافق على استقالة “النفيعي” من رئاسة الأهلي.. وتكليف “بترجي”

في أول قرار معلَن يتخذه بعد تعيينه بأمر ملكي، وافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، على استقالة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي التي تقدّم بها، وقرّر تكليف عبدالله بترجي برئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة.
ووفقا لبيان رسمي صادر من الهيئة العامة للرياضة، فإن رئيسها الأمير عبدالعزيز وافق على الاستقالة التي تقدم بها ماجد النفيعي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.
وأوضح البيان أن رئيس الهيئة العامة للرياضة أصدر قرارا يقضي بتكليف عبدالله بترجي برئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة، على أن يستمر تكليف مجلس الإدارة الحالي.وفق “أخبار 24”.