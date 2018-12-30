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أخبار محلية > المخاض يداهم سيدة أثناء تجولها في مهرجان “الجنادرية”
30/12/2018   12:18 ص

المخاض يداهم سيدة أثناء تجولها في مهرجان “الجنادرية”

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شهد المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، حالة ولادة هذا العام، حيث باشرت فرق الهلال الأحمر الحالة ونقلتها فوراً لأقرب مستشفى.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر أنها تملك كوادر بشرية قادرة على التعامل مع أي حالة طارئة من ضمنها الولادة، مشيرةً إلى أنه سبق أن كانت هناك حالات مماثلة، وتمت بسلاسة ولم تؤثر على صحة الأم أو المولود.

يُذكر أن الهلال الأحمر تلقى 275 بلاغاً في المهرجان، باشرتها الفرق المنتشرة في القرية التراثية، منها 30 حالة سقوط وحالة واحدة للدهس والتصادم والتسمم بالدم، و70 حالة انخفاض سكر، و71 أزمة ربو وصرع ونفسية، وغيرها. وفق “أخبار 24”.

المخاض يداهم سيدة أثناء تجولها في مهرجان “الجنادرية”

أخبار محلية
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