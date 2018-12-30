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أخبار الخرج > شاهد.. الصقور تستهوي زوار #جناح_الخرج بالجنادرية
30/12/2018   12:22 ص

شاهد.. الصقور تستهوي زوار #جناح_الخرج بالجنادرية

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وجد زوار جناح الخرج في الجنادرية 33 أنفسهم أمام منظر يشعرهم بالعز والفخر, حيث يعرض جناح الخرج ركنا للصقارين لتعريف الزوار بأنواع الصقور وطرق الإعتناء بها والصيد والهدد.
ويعرض في الركن أنواع من الصقور ” الحر, الشاهين, الجير, وسبيري الشاهين, والمثلوث والوكري, وقدموا للزوار عروض منها الملواح ” الهدد ” وطرق القنص وكيفية تغذية الصقور.

من جانبه أكد رئيس وفد الخرج الاستاذ فهد بن مشنان السهلي أن المحافظة حرصت على تقديم الموروث بطريقة مختلفة, حيث عرض في جناح الصقارين أنواع متعددة من الصقور ويتم شرحها بشكل تفصيلي خصوصا للأطفال وصغار السن من أجل إكسابهم خبرات ومعارف, فليس الهدف المشاركة والمشاهدة بقدر ما نهدف في جناح الخرج لتثقيف ونقل مثل هذه الخبرات للأجيال, وإتاحة الفرصة للجميع من أجل إلتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بوقتهم.

 

شاهد.. الصقور تستهوي زوار #جناح_الخرج بالجنادرية

أخبار الخرج
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