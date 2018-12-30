بالصور.. بُنيت من سعف النخيل.. تعرّف على أول قاعدة جوية في المملكة

كشفت مشاركة القوات الجوية الملكية في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة الـ 33 عن أول قاعدة جوية في المملكة والتي تُعرف باسم “دارين”.
ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر “تويتر”، صورا لأول قاعدة جوية في المملكة، والتي يُطلق عليها اسم “دارين”، مشيرا إلى أنها عبارة عن أكواخ طينية بُنيت من سعف النخيل، ومدرج قصير غير معبَّد لا يتجاوز طوله 600 متر.
ووفقا للوثائق البريطانية فإن مطار “دارين” العسكري هو مطار أثري يقع في دارين جنوب غرب جزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف شرق المملكة، ويرجح أنه أنشئ في عام 1329هـ/1911-1912م خلال الحرب العالمية الأولى، ويعد أقدم وأول مطار في تاريخ المملكة، وأول مطار في الخليج العربي بعد مطار المنامة بالبحرين.
وفق “أخبار 24”.