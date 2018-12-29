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أخبار الخرج > بالصور.. أفراح الجميه والهديب بالخرج
29/12/2018   5:49 م

بالصور.. أفراح الجميه والهديب بالخرج

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احتفلت عائلتا الجميعة والهديب بمحافظة الخرج بزواج  الشاب عيسى بن ابراهيم الجمعية من كريمة الستاذ عبد الله بن سعود الهديب مدير إدارة المشتريات والعقود ببلدية الخرج   وسط جمع غفير من الأهل والأحباب والأصدقاء وزملاء العمل ازدانت بهم جنبات قاعة القصر للإحتفالات والمؤتمرات بالمحافظة الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات لأسرة العروسين متمنين لهما حياه زوجية  وتخلل الحفل إقامة العارضة السعودية والألعاب السامرية وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء . بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير .

بالصور.. أفراح الجميه والهديب بالخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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