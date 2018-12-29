“الصندوق العقاري” يدشن أول فروعه الذكية غداً الأحد بالرياض

يدشن صندوق التنمية العقارية بالرياض -غداً الأحد- أول فروعه الذكية، والذي سيعمل وفق نظام ذكي يجمع بين خدمات الصندوق والجهات التمويلية ومشاريع وزارة الإسكان للبيع على الخارطة، وذلك لخدمة المستفيدين وتسهيل تملكهم المسكن الأول.
وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن الفرع الذكي يعمل بنظام يسهل عملية انتقال بين الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة، ويمكنه حساب مدة الانتظار، بداية من تسلم المستفيد تذكرة المواعيد لحين تقديم الخدمة من الموظف الشامل، كما يحتوي أجهزة الخدمة الذاتية دون الحاجة إلى مراجعة موظف الخدمات الشاملة.
وبيَّن العصيمي، أن الفرع يحتوي قاعة تفاعلية تمكِّن للمراجع استعراض مشاريع وزارة الإسكان عبر تقنية الواقع الافتراضي VR ثلاثية الأبعاد، ويحتوي على مسار أولوية إلكتروني للمرابطين على الحدود. وفق “أخبار 24”.
ويقع “الفرع الذكي” الأول بمدينة الرياض على امتداد طريق أبو بكر الصديق قبل تقاطعه مع الدائري الشمالي باتجاه الشمال، وسيستقبل المستفيدين طيلة أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء فترة واحدة مسائية يوم الجمعة.