أظهر مقطع فيديو تم تداوله قائد شاحنة يسير بسرعة عالية على طريق بيشة – سبت العلايا، معرضاً حياته وحياة قائدي المركبات على الطريق للخطر.
ووثق مواطن كان يلاحقه بمركبته الخاصة تهور سائق الشاحنة الذي كان يقود بسرعة تجاوزت 140 كيلومتراً/ ساعة، رغم أن الطريق اتجاهان وعادة ما يكون مزدحماً، وتمت المطالبة بضبطه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
واستنكر متداولو المقطع قيام مصوره بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها، بالإضافة إلى ارتكابه مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، داعين موثقي المخالفات لتسجيل أرقام لوحة المركبة المخالفة وإبلاغ الجهات الأمنية بدلاً من التصوير والقيادة بسرعة وتعريض حياتهم للخطر.
وفق “أخبار 24”.