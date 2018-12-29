أكد رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي أنه يشعر بالإرهاق والتعب من أعباء رئاسة النادي ويفكر في مغادرة منصبه.
وكان خيمي قد سقط مغشياً عليه أثناء احتفاله بهدف الفوز الذي سجله فريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة (99) من المباراة، وقد تم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الملعب، لكنه أكد أنه غادر المستشفى وأصبحت حالته الصحية جيدة.
وقال خيمي في اتصال مع برنامج “كورة” إنه يفكر ملياً في ترك رئاسة الوحدة؛ لأنه من الصعب الجمع بين عشق النادي والمسؤولية عنه، على حد تعبيره. وفق”أخبار 24″.
وأوضح أنه لا يرغب في طلب ذلك بنفسه حتى لا يُفسر الأمر بشكل خاطئ أو يتسبب في حدوث هزة بالفريق، ولكن يتمنى أن يقولوا له “خلاص ريح”، داعياً جماهير النادي لمساعدته في اتخاذ قرار ترك رئاسة النادي.
خاص لبرنامج “كورة”#حاتم_خيمي رئيس نادي #الوحدة:
“أنا تعبان.. ورغبتي الشخصية أرتاح من رئاسة النادي لأنه صعب أن تجمع بين الحب والمسؤلية#كورة_روتانا #الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/PLryjnjB6F
— برنامج كورة (@korarotana) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨