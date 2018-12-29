قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات باتجاه نجران

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ذكرت مصادر أن قوات الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أسقطت اليوم السبت، صاروخاً بالستياً أطلقته ميـليشيات الحوثـي باتجاه منطقة نجران.
جاء ذلك بحسب ما نشره عدد من وسائل الإعلام، ولم يرِدْ حتى الآن أي تفاصيل حول عملية إسقاط الصاروخ.
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