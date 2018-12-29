10 أطعمة خادعة مخصصة لـ”الريجيم” تزيد الوزن لا تنقصه.. تعرف عليها

حذرت دراسات طبية من مجموعة من الأطعمة يتم ترويجها على أنها مخصصة للريجيم، لكنها في الحقيقة تأتي بنتائج عكسية وتسبب زيادة الوزن.
وأوضحت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن السبب في ذلك يعود إلى أن العقل قد يسيء حساب عدد السعرات الحرارية التي تتضمنها تلك الأغذية، وبالتالي يعاني الجسم انخفاض نسبة الطاقة اللازمة للحركة، الأمر الذي يترتب عليه تقاعس الإنسان عن الحركة وتراكم الدهون، ومن ثم حدوث نتيجة عكسية غير مرجوة بزيادة الوزن.
وأوضحت الدراسات وفقا لموقع “هيلث لاين” المعني بالشؤون الصحية، أن 39% من البالغين حول العالم يعانون زيادة الوزن ويقعون ضحية لبعض الشركات التي تسوق الأطعمة على أنها مفيدة للريجيم ومنها:
1- العسل: للعسل فوائد صحيّة كثيرة على الجسم، لكن لا يجب استهلاكه بكثرة لأنّه يحتوي كميّات كبيرة من السكّريّات التي تساهم في اكتساب الوزن الزّائد.
2- عصائر البروتين، لأن عددا كبيرا منها غني بالسكر، وهو ما يسبب زيادة الوزن.
3– اللبن قليل الدسم ذو النكهة، لاحتوائه الدهون وهي مادة مغذية تعمل على تضخيم النكهات الغذائية.
4– المُحليات الصناعية البديلة للسكر الأبيض، مثل السكر البني وجوز الهند وسكر التمر، يمكن أن تساهم في زيادة الوزن، لاحتوائها سعرات عالية.
5– الحبوب منخفضة السعرات، فهي مفيدة كي تبدأ بها يومك إن كنت تتبع نظاما غذائيا صحيا، لكن غالبية هذه المنتجات تحتوي سكريات صناعية. وفق”أخبار 24″.
6- الفواكه المجففة، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، إلا أنها قد تمدك بكمية سكر أنت لست في حاجة إليها.
7- الكوكيز، فهي تحتوي العديد من المواد الحافظة والدهون غير الصحية بالإضافة إلى المحليات الصناعية التي قد تضر جسمك
8- القهوة ذات النكهة، حيث إن الكافيين يعمل كمثبط للشهية، مما يدفع الكثير من الناس إلى تناول كميات كبيرة منه، لكن العديد من المشروبات التي تدخل القهوة فيها مثل الكابتشينو، تحتوي سعرات حرارية عالية بسبب مكوناتها الأخرى غير البن كالحليب كامل الدسم.
9- السلطات المعلبة، كالموجودة في مطاعم الوجبات السريعة فهي عالية السعرات، كما أنها تحتوي صلصلة عادة ما تكون غنية بالسكر والدهون غير الصحية.
10- مشروبات الدايت الغازية، كثير من الأبحاث ربطت بينها وبين زيادة الوزن.