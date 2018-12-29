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اخبار رياضية > “الوحدة”: الفحوصات أثبتت إصابة اللاعب علي النمر بكسور في الوجه والأسنان
29/12/2018   1:09 م

“الوحدة”: الفحوصات أثبتت إصابة اللاعب علي النمر بكسور في الوجه والأسنان

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كشف نادي الوحدة، عن أن الفحوصات التي أجريت للاعب الفريق علي النمر، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام الأهلي، أثبتت وجود 3 كسور في عظام الوجه وكسر في إحدى أسنانه.

وأضاف النادي، أن رئيس مجلس إدارة النادي حاتم خيمي وجَّه بنقل اللاعب إلى أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة جدة لتلقي العلاج اللازم.

وكان لاعب الوحدة علي النمر تعرض في الدقيقة 65 من عمر مباراة فريقه أمام الأهلي التي أجريت مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك أثناء تدخل عنيف من لاعب الأهلي باولو دياز، وشوهدت الدمـاء تسيل من وجه النمر، وجرى إسعافه إلى خارج الملعب. وفق “أخبار 24”.

“الوحدة”: الفحوصات أثبتت إصابة اللاعب علي النمر بكسور في الوجه والأسنان

اخبار رياضية
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